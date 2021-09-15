Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Швеция по-прежнему отстает от многих стран Европы по числу полностью вакцинированных от COVID-19 граждан. В то время как более 80% жителей Португалии считаются полностью привитыми, соответствующая цифра в Швеции составляет только 60%. Об этом 14 сентября в эфире телеканала SVT заявил координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Согласно последним данным сайта Our World in Data, Швеция занимает 15-е место среди стран Европы по количеству полностью вакцинированных жителей. На Мальте и Португалии уже более 80% жителей получили оба компонента вакцины, что сопоставимо с 60,31% жителей Швеции.

«Это не соревнование, но совершенно ясно, что есть ряд стран, которые традиционно более скептически относились к вакцинации и которые сейчас вырываются вперед … Этим летом мы увидели очень явный всплеск, когда такие страны, как Португалия, Испания и Франция, действительно ускорились в этом процессе. Внезапно там возник огромный спрос. Но да, подобного в Швеции мы не наблюдали», — заявил Бергстрём.