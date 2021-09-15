Новосибирск, 15 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1730 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 135 человек, на ИВЛ — 15 пациентов», — уточнил оперштаб.

Днём ранее в отделениях реанимации находился 141 человек, на ИВЛ — 22 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 2 438 912 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области за сутки скончались ещё десять пациентов с COVID-19.