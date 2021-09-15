Рига, 15 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения Латвии NVD решила наказать местную лабораторию MFD laboratorija за медлительность снижением количества заказов на ее работу. Об этом сообщило гостелевидение страны LTV.

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Так, если раньше государство заказывало у лаборатории проведение ковид-скринига 76 000 тестов, то теперь их число снижено до 36 000. Половину объема анализов, которые ранее выполняла MFD laboratorija, теперь передадут другим лаборатории, пояснила представитель национальной службы Эвия Шталберга.

Всего в Латвии официальные ковид-тесты делают четыре лаборатории. На MFD laboratorija поступало больше всего нареканий: результаты тестов поступали с опозданием либо учреждения не получали какие-то данные вовсе.

Услугами MFD laboratorija по-прежнему будут пользоваться для проверки школьников на коронавирус, потому что и другим поставщикам этой услуги не хватает мощностей. Расторгать договор с предприятием совсем NVD не станет.

Чтобы решить проблему с перегрузками лабораторий, правительство Латвии ранее распорядилось, что школьники будут сдавать ковид-тесты не еженедельно, а раз в две недели, а информацию лаборатории будут централизованно получать из Государственной образовательной информационной системы.