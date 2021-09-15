Джакарта, 15 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили о 205 новых случаях заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности в Индонезии выявили 2471 случай заражения штаммом «Дельта».

Новый штамм коронавируса выявлен в 33 провинциях Индонезии. Наибольшее число случаев заражения штаммом «Дельта» выявлено в столице Индонезии Джакарте. В столице подтвердили 825 случаев заражения штаммом «Дельта».

На Бали выявлено 32 случая заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42 962 640 человек или 20,6% населения страны.