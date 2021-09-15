Варшава, 15 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Польши обеспокоены приростом числа летальных исходов от заболевания COVID-19. За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончался еще 21 пациент. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio.

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Краска отметил, что в настоящее время процент скончавшихся людей с COVID-19 увеличился по сравнению с данными осени 2020 года и весны 2021-го. «Возросло и количество случаев тяжелого течения заболевания», — добавил он.

«Это сигнал тревоги, который лишний раз говорит о необходимости вакцинироваться. Я призываю всех, кто до сих пор сомневается, пойти в пункт вакцинации. Эти пункты в настоящее время пустеют, к сожалению, никто не хочет пользоваться их услугами, тогда как четвертая волна эпидемии в Польше уже наступила, и она настораживает более высоким уровнем смертности», — заявил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине сентября в Польше полностью прошли вакцинацию более 19 млн человек. Это около 60% совершеннолетнего населения республики.