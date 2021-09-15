Подгорица, 15 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Директор института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич в эфире RTCG сообщил, что, с тех пор, как вакцина против вируса коронавируса была доступна в Черногории, 95% зараженных не были вакцинированы, а в 90% случаев госпитализированные также не получили вакцину.

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Данные за май показывают, что 86% умерших не были вакцинированы.

«Прививками, вы, по сути, защищаете себя от яжелых форм, смерти, но также своих близких, особенно от пожилых людей. Доминирующий штамм Delta показал более тяжелые формы заболевания и у молодых, что говорит в пользу мутации вируса, и с помощью вакцинации мы пытаемся предотвратить его присутствие в организме», — сказал Галич.

Европейский центр профилактики и контроля инфекционных заболеваний пришел к выводу в своем исследовании, что непривитые люди в 10 раз чаще попадают в больницу и в 11 раз чаще умирают от коронавируса, сказал Галич и призвал всех граждан пройти вакцинацию.