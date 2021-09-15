Москва, 15 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Область повышенного атмосферного давления будет определять погоду в Москве и Московской области до 19 сентября включительно. Днём ожидается до +13 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 15 сентября RT.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень

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По словам синоптика, существенных осадков в этот период не будет, но погода будет довольно ветреной и прохладной. Ночью температура опустится до +3…+5 °C, по области будет до +2 °C, местами — ниже нуля.

«Дневная температура в четверг и пятницу +11…+13 °C», — отметила Позднякова.

В субботу 18 сентября будет солнечно, но прохладно. Температура ожидается на 1—2 градуса ниже климатической нормы. Утром будет +3…+5 °C, днём в столице +11…+13 °C, по области +8…+13 °C. Из-за плотного ветра ощущения прогрева воздуха не будет.

В воскресенье 19 сентября на погоду будет влиять южный циклон, с ним придёт облачность и дожди различной интенсивности. Повышения температуры при этом не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последние дни сентября в столице потеплеет до +18 градусов.

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