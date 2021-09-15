Новосибирск, 15 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 сентября, за минувшие сутки было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 49 и 73 лет и женщины в возрасте 61, 62, 67, 79, 84, 87 лет и две женщины в возрасте 57 лет. Всего в регионе умерли 2815 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 61 029 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4830 детей; 49 101 пациент выздоровели (+118 за сутки).