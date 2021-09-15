Москва, 15 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. С призывом к жителям России пройти вакцинацию от гриппа обратилась 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Allergiyainfo.ru Грипп

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60% населения Российской Федерации. Но в этом году иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше — именно потому, что мало болели», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

При этом Попова указала, что она считает, что российским гражданам обязательно нужно сделать прививку от гриппа.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время появилась еще одна группа риска кроме пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, беременных женщин, детей и профессиональных групп — люди, перенесшие COVID-19.

«И сегодня врачи и эксперты в разных странах выражают серьёзные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Потому что COVID-19 наносит ущерб прежде всего именно иммунной системе», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день существует риск заражения одновременно и гриппом, и коронавирусом, причём неизвестно, как оба вируса будут воздействовать на организм.