Ташкент, 15 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Оуэн Мерфи 15 сентября обсудили вопросы двусторонних отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе состоявшейся беседы обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана с БДИПЧ.

«Подчеркнуто успешное взаимодействие в имплементации рекомендаций Бюро, в том числе в рамках совершенствования Избирательного кодекса Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в дальнейшем долгосрочном и плодотворном партнерстве, прежде всего в сферах прав человека, свободы слова, религии и убеждений, гендерного равенства, поддержки молодежи, развития институтов гражданского общества, укрепления правовой базы проводимых демократических преобразований на основе передовой международной практики.

«Отдельное внимание уделено работе МИД и загранучреждений республики по оказанию содействия в реализации конституционных прав граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, в том числе созданию возможности онлайн-регистрации для участия в выборах, внедрению практики досрочного выездного голосования и другим практическим мерам», — говорится в сообщении.