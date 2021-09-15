Минск, 15 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1923 и достигло 508 514. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Зарегистрированы 508 514 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 12 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 3953.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 497 066 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 091 584 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1630 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.