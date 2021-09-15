Москва, 15 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Из-за ветреной погоды в Москве и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Галина Жолонковская Ветер

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Оба региона ожидают порывы ветра до 15 м/с. Период предупреждения действует до 22 часов 15 сентября. Отметим, что ветреная погода не уходит из региона уже несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Москве и Подмосковье продолжилось похолодание. Температурный фон опустился на несколько градусов ниже нормы из-за поступления полярного воздуха.