Москва, 15 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На российском рынке потребительского кредитования пока не наблюдается признаков пузыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что там не видят никаких признаков пузыря.

401(K) 2012 Кредит

«Сложившаяся ситуация, конечно, вызывает беспокойство, но явных признаков пузыря на рынке пока не наблюдается. Центральный банк РФ смог снизить риски за счет повышения надбавок к рисковым коэффициентам. При необходимости Банк России и дальше будет продолжать политику охлаждения рынка потребительского кредитования», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ создаются предпосылки для образования пузыря на кредитном рынке.