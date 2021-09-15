Москва, 15 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Крупные американские компании хотят сорвать инфраструктурный план президента США Джозефа Байдена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала данные Fox Business о том, что план Байдена может ударить по экономике США.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Инфраструктурный план Джо Байдена на 3,5 триллиона долларов включает в себя в первую очередь поддержку простого населения страны после пандемии, включая льготы для семей с детьми, субсидии для малых и средних предприятий, поддержку безработных, — сказал Новикова. — Другой вопрос, что данный план может быть осуществлен за счет повышения налогов крупных компаний, которые в свою очередь напрямую участвуют в американской политике с целью лоббирования своих интересов, тем самым пытаясь пресечь любые попытки покушения на свою материальную безопасность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил о быстром восстановлении экономики США.