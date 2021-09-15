Москва, 15 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Во время встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Сирии Башаром Асадом были приняты все необходимые меры предосторожности. Об этом 15 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Необходимые меры предосторожности, безусловно, все были приняты», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом накануне Песков рассказал, что сирийский лидер Башар Асад это не то лицо, после встречи с которым президент России принял решение уйти на самоизоляцию из-за COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин получил приглашение на международный саммит по борьбе с пандемией COVID-19, и оно рассматривается в настоящее время.