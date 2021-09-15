Псковская область, 31 августа, 2004, 15:42 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов провел пикет на улице Красноармейской в Пскове. Именно на этой улице находится дом руководителя главного финансового управления Псковской области Сергея Казанцева. Об этом пишет сегодня "Комсомольская правда - Псков".

Место для проведения пикета было выбрано не случайно - Алексей Митрофанов и его помощники требовали добровольной отставки главного финансиста области. По словам Митрофанова, Сергей Казанцев является фигурантом сразу по нескольким делам, связанных с незаконной деятельностью.

"Квартира главного бухгалтера области размером 700 метров. Даже для ньюйоркцев размеры впечатляющие! А унитаз у него 10 тысяч долларов стоит", - поделился информацией Митрофанов. По его мнению, с этих метров Казанцев даже налоги не платит. На вопрос корреспондента, откуда у депутата такие сведения о жилых условиях Сергея Казанцева, вразумительного ответа не последовало.