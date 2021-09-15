Воронеж, 15 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Резкое похолодание, до +2 градусов в ночные часы, прогнозируется в Воронежской области 16−17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометеоцентра.

Воронеж

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15−17 сентября днём сохранится комфортная погода — до +16…20 и без осадков, но в ночные часы температура будет опускаться до +4…2 градусов.

В субботу, 18 сентября, будет не выше +16 градусов, а 19 сентября днём — до +14, прогнозируются дожди. Осадки задержатся в регионе как минимум до начала следующей недели — по прогнозу Росгидромета, дожди в регионе ожидаются и 20−21 сентября, температура днём до +18…13, ночью — до 11 градусов тепла.