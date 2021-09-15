Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил своего заместителя Павла Крекова уделить особое внимание эпидемиологической ситуации в учебных учреждениях региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Учительница

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Глава области попросил Крекова «постоянно контролировать ход вакцинации педагогов» и обеспечить соблюдение санэпиднорм в учебных учреждениях города.

По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится в регионе «примерно на одном уровне», её удалось стабилизировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 131 тыс. случаев заражения коронавирусом.