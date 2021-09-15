В Новосибирской области ускорят темпы вакцинации работников образования
Новосибирск, 15 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников учреждений образования — основная задача в рамках текущей эпидемиологической ситуации в Новосибирской области. Об этом было сказано на очередном заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова сегодня, 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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"Все школы приступили к работе в очном режиме, и сейчас наиболее остро стоит задача по усилению темпов вакцинации. Необходимо в сжатые сроки достичь максимального процента вакцинированных работников образования, тем самым мы сможем обеспечить безопасность детей и самих сотрудников», — сказал Нелюбов.
По словам заместителя министра образования Владимира Щукина, в некоторых муниципалитетах наблюдается положительная динамика вакцинации от коронавируса работников образования, достигающая 95%, однако есть и те, кто остаются с минимальными значениями.