Сидней, Австралия, 15 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Конные скачки в рамках состязания «Эверест» станут первым массовым мероприятием в Сиднее, где после окончания локдауна вновь будет разрешены массовые скопления людей. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Nine News.

Скачки

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Скачки запланированы на субботу, 16 октября. В настоящее время организаторы пытаются получить разрешение на проведение мероприятия с 5 000 участниками, независимо от того, достигнет ли к тому времени Новый Южный Уэльс целевого показателя по 70-процентному охвату вакцинацией местного населения или нет.

Учитывая, что ипподром расположен под открытым небом, можно утверждать, что мероприятие будет безопасным с точки зрения эпидемиологической обстановки, пишут журналисты.

Отмечается, что при нынешних темпах вакцинации Новый Южный Уэльс достигнет отметки в 70% привитых от COVID-19 двумя дозами к 11 или 18 октября.