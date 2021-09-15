Джакарта, 15 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия получила 274 950 доз вакцины против коронавируса.

В настоящее время правительство Индонезии уделяет особое внимание усилению вакцинации пожилых людей и молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3948 носителей коронавируса.