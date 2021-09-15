Канберра, 15 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Лидер оппозиции в австралийском штате Виктория Мэтью Гай признал ошибку, сделанную в опубликованном 15 сентября заявлении Либеральной партии, в котором политики призвали к немедленному прекращению локдауна в Мельбурне. Об этом он сообщил на пресс-конференции, сообщает телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Гай подтвердил, что его партия на самом деле добивается немедленного прекращения комендантского часа в Мельбурне, а не снятия локдауна в целом, как указано в документе.

Выступая перед зданием парламента Виктории, Гай узнал об ошибке в формулировке пресс-релиза, выпущенного утром 15 сентября.

«Извините, мы имели в виду комендантский час … Прошу прощения, если там была ошибка … Безусловно, комендантский час должен быть немедленно прекращен, и именно к этому мы сегодня апеллировали», — заявил лидер оппозиции.