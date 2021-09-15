Мельбурн, Австралия, 15 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Полиция австралийского штата Виктория заблокирует центральный деловой район Мельбурна с 8:00 до 14:00 18 сентября с целю предотвращения массового скопления людей, которые намерены принять участие в запланированной акции протеста против локдауна. Об этом, как передает телеканал Nine News, 15 сентября сообщил главный комиссар полиции Виктории Шейн Паттон в ходе пресс-конференции.

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Отмечается, что движение общественного транспорта в Мельбурн будет приостановлено.

«Мы сделаем все возможное, чтобы заблокировать доступ в город», — отметил Паттон.

В соответствии с планом полиции Виктории, автобусы будут объезжать Мельбурн, любые трамваи будут останавливаться перед городом. Поезда в этот период также не будут прибывать в город.