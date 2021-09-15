Берлин, 15 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В сети появились фотографии тестового образца BMW M340 Facelift 2023 года, проходящего испытания на трассе Нюрбургринг. Снимки с моделью распространило издание Motor.es.

Motor.es BMW M340 Facelift 2023 года

Передняя часть и корма автомобиля на снимках покрыты чёрно-белой защитной плёнкой. Тем не менее рассмотреть некоторые детали нового дизайна всё же можно. Модель получила изменённую решётку радиатора. «Ноздри» решётки стали более вытянутыми по ширине. Внутри неё сохраняется прежний узор, усеянный хромированными вставками.

Кроме того, машина имеет тонкую головную оптику и ровную нижнюю кромку бампера. На самом бампере на концах имеются воздухозаборники. Сзади бампер был модернизирован.

В качестве силового агрегата у M340 может быть установлен как дизельный, так и бензиновый двигатель. Оба мотора сочетаются с 8-скоростным «автоматом» и приводом xDrive 4×4.

Напомним, Daimler (входит марка Mercedes) и BMW планируют не поднимать объёмы производства новых автомобилей даже после того, как исчезнет дефицит микросхем. Таким образом, руководство немецких автопроизводителей хочет сохранить высокий уровень цен на свою продукцию.

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