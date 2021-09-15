Москва, 15 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Компания Exeed представила изображение салона нового кроссовера Exeed TXL, который появится на российском рынке. Изображение размещено в группе компании в социальной сети «Вконтакте».

Exeed Exeed TXL

Новинка имеет два 12,3-дюймовых экрана, которые объединены между собой. Они заменяют стандартную приборную панель. При этом на экранах отображается вся необходимая информация: скорость, обороты мотора, функции климат-контроля и системы мультимедиа, расход бензина.

«Чтобы попасть в автомобиль будущего, не обязательно смотреть фантастические фильмы или играть в гоночные симуляторы. Достаточно сесть за руль обновлённого EXEED TXL!» — говорится в сообщении.

Ранее компания Chery приняла решение изменить в России название премиальной марки CheryExeed. Теперь машины премиального бренда на российском рынке будут продаваться под маркой Exeed.

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