Таллин, 15 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Впервые в Таллиннском административном суде проходит судебное заседание по жалобе общественной организации на введенные правительством коронавирусные ограничения. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

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Жалобу подало НКО «В защиту семьи и традиций», которое оспаривает правомерность ограничений на количество участников массовых общественных мероприятий.

По словам представителя истцов Варро Вооглайда, суд должен оценить, является ли юридически корректным введение ограничений отдельным распоряжением. По мнению Вооглайда, подобное решение не позволяет осуществить конституционный надзор за его выполнением со стороны канцлера права (омбудсмена) Эстонии.

Кроме того, в НКО убеждены, что ковид-ограничения не обоснованы, поскольку нет убедительных научных или других доказательств того, что коронавирус может распространяться в такой степени во время собраний на открытом воздухе.