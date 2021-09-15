Пекин, , 14:05 — REGNUM В начале сентября доверенное лицо президента США Джо Байдена, бывший глава госдепартамента США Джон Керри лично прилетел в Пекин для обсуждения климатической повестки, но принят он был очень прохладно. Нет никаких сомнений, что доверенные ему компетенции далеко выходят за пределы климата, пишут аналитики Института РУССТРАТ.

Флаги США и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению агентства Reuters, представитель Вашингтона пытался убедить китайскую сторону, что вопрос климата далёк от идеологии, политики и Белый дом не пытается использовать экологические вопросы в качестве стратегического оружия. Глава МИД КНР Ван И пообщался с Джоном Керри только по видеоконференции и напомнил, что климатический вопрос неотделим от китайско-американских отношений в самом широком смысле.

Министр иностранных дел Китая напомнил, что всем, кто встретится с посланником Вашингтона вживую, грозит двухнедельный карантин, но Пекин готов пойти на подобные уступки, если переговорный процесс будет взаимно интересным. Пока же США призывают Китай к односторонним новым уступкам, которые значительно превосходят обещания компартии КНР.

Опрошенные американскими таблоидами аналитики заверили, что китайское общество устало от высокомерной логики США и любое сотрудничество, по климату или в прочих сферах, должно строиться исключительно на равноправии. В настоящее время Вашингтон считает своей «уступкой» просто готовность вести переговоры с Пекином. Соединённые Штаты стратегически недооценили Китай и сейчас пожинают плоды своего мнимого могущества, резюмировали в Институте РУССТРАТ.