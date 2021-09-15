Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Ростовской области установлен особый режим пропуска в учреждения социального обслуживания населения. Новые правила уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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В документе за подписью главного государственного санитарного врача Ростовской области сказано, что допуск в организацию осуществляется только при наличии одного из трех COVID-документов. Это может быть сертификат о вакцинации, справка о недавно перенесённом COVID-19 или свежий результат ПЦР-теста.

Новые правила будут действовать до особого распоряжения.