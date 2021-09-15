Волгоград, 15 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Волгоградской области 15 сентября подтвердили 343 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Выписан после лечения 321 пациент, скончались от осложнений 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 23 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 86 922 носителя инфекции. Справились с заражением 77 176 человек, от осложнений при коронавирусе скончались 2 525 пациентов.

Лечится от COVID-19, в том числе амбулаторно, 7 221 житель региона.