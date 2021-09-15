Джакарта, 15 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3948 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 15 сентября в стране выявлено 4 178 164 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 11 046 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3 953 519 человек.

В период с 14 по 15 сентября 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 267 человек. Всего эпидемия унесла жизни 139 682 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предупредили о третьей волне пандемии в стране.