Москва, 15 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», безусловно, существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mingas.ru Запасы газа

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«Это очевидно, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Потребности в газе большие, кроме того, непонятно ещё, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет ещё больше».

Песков также добавил, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из России трубопроводного газа.

«Более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой», — отметил пресс-секретарь российского лидера, пояснив, что на трубный газ цена рассчитывается по другой формуле.

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«Эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», — заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день цена на газ в Европе уже превысила $950 за тысячу кубометров. Рост на торгах 15 сентября с учётом корректировок составил почти 13%.