Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе резиденты работают почти на 150 различных площадках, где им предоставляют льготы и преференции. Новые территории экономического развития могут появиться в четырёх регионах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда по итогам работы комиссии по улучшению инвестиционного климата в ПФО.

Марина Каширская ИА REGNUM Токарный станок с программным управлением

Основной темой стало взаимодействие федеральных и региональных органов власти в части достижения целевых показателей роста объёма инвестиций в экономику. Заместитель приволжского полпреда Алексей Кузьмицкий отметил, что в условиях пандемии коронавируса не все регионы округа смогли восстановить объём инвестиций, торговли, доходы населения и занятость. О каких именно регионах идёт речь, не уточнялось.

По данным полпредства, в Поволжье «образовано порядка 150 точек экономического роста», предоставляющих резидентам различные льготы и виды поддержки. В том числе создано четыре научно-образовательных центра, семь особых экономических зон, 14 технопарков, 30 территорий опережающего развития и 69 индустриальных парков.

Также приводятся слова заместителя министра экономического развития России Сергея Галкина о том, что в работе ведомства находятся заявки на создание новых особых экономических зон в трёх регионах — Чувашии, Пермском крае и Кировской области. Кроме того, 13 сентября межведомственная рабочая группа одобрила создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской области.

Галкин особое внимание уделил таким механизмам поддержки, как инфраструктурные бюджетные кредиты и реструктуризации ранее предоставленных кредитов с возможностью списания задолженности при направлении средств на реализацию новых инвестиционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда Чувашии выделено 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске. Торги по разработке проекта объявлены, заявки рассмотрят 14 октября, а на выполнение работ даётся 60 дней.