Куала-Лумпур, 15 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии заявило, что 53,5% населения страны прошли полную вакцинацию против коронавируса, сообщает Republika.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Полную вакцинацию против коронавируса в Малайзии прошли 17 480 766 человек. 21 573 348 жителей Малайзии или 66% населения страны получили первую инъекцию вакцины.

За сутки вакцину получили 227 147 жителей Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии передало Индонезии оборудование и лекарства для борьбы с COVID-19.