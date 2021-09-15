Москва, 15 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Котировки нефти 15 сентября находятся на подъёме, преодолев рубеж $74 за баррель по Brent. Продолжается ралли последних дней, поддерживаемое несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Фундаментальный драйвер — увеличение прогноза ОПЕК для глобального спроса на нефть в 2022 г. до 100,8 млн барр/сутки, то есть почти на 1 млн баррелей. Это даже больше, чем в 2019 г., до пандемии, когда спрос был 100,3 млн барр/сутки.

Локально инвесторы опасаются нового шторма «Николас», идущего в основной район нефтедобычи США — Мексиканский залив. Там ещё не оправились от последствий предыдущего недавнего урагана «Ида».

В связи с этим особую важность приобретает выходящая 15 сентября информация о запасах чёрного золота в США. Предполагается, что они сократились на 3,5 млн баррелей, то есть больше, чем неделей ранее (минус 1,5 млн баррелей).

Если такой прогноз подтвердится, котировки могут продолжить рост. Это тоже был бы своеобразный «шторм» для них. В то же время, снижение запасов на меньшую величину, а тем более их увеличение, способны остановить подъём котировок.

Соответственно, на сегодня наиболее вероятный их диапазон цен на нефть сорта Brent составляет $73,50 — 74,90», — считает эксперт.

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