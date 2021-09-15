Москва, , 13:17 — REGNUM Российское посольство в Чехии оказывает ранее арестованному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти всю необходимую помощь. Об этом 15 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что в настоящее время Россия делает в этом вопросе все возможное посредством своего диппредставительства в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обращение к президенту России Владимиру Путину написала сестра задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти,