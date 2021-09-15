Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге 300 человек госпитализированы в больницы с диагнозом COVID-19, сообщили 15 сентября в городском оперштабе. Это на 107 человек больше, чем сутками ранее. Рост госпитализации произошел на фоне увеличения суточного числа заболевших.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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В настоящее время в стационарах Петербурга на лечении с ковидом и пневмониями находятся 3832 человека, это на 133 человека больше, чем в предыдущие сутки. В реанимации лежат 404 человека (+10 за сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 156 человек (+16). Выписаны за сутки из больниц 270 человек (+172).

Больных с ковидом и пневмониями принимают в 11 городских и трех федеральных стационарах, в них развернуто 5163 койки, из них свободно около 25%. Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 19 078 человек, на 493 человека меньше, по сравнению с прошлыми сутками.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 15 сентября составляет 0,82 при нормативе не более 1 единицы, установленном Роспотребнадзором.