Почти 85% жителей РФ выступают за вакцинацию всех мигрантов от COVID-19
Москва, 15 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Все мигранты, работающие в России, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане РФ, считают 84% опрошенных. Не поддерживают инициативу лишь 8%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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Сторонники вакцинации мигрантов от коронавируса заявили, что нужно обезопасить население РФ, уменьшить источники заражения (35%), мигранты живут и работают России, поэтому должны иметь такие же права (24%), для борьбы с пандемией все должны быть привиты (10%).
По мнению противников вакцинации мигрантов, для мигрантов прививка должна быть платной (2%) «пусть прививаются в своей стране» (1%), в первую очень надо привить всех жителей России, а уже потом граждан других стан (1%).
Поквартирный опрос проведен 23−25 июля 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавирусной инфекции.
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