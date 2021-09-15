Москва, 15 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Все мигранты, работающие в России, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане РФ, считают 84% опрошенных. Не поддерживают инициативу лишь 8%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Сторонники вакцинации мигрантов от коронавируса заявили, что нужно обезопасить население РФ, уменьшить источники заражения (35%), мигранты живут и работают России, поэтому должны иметь такие же права (24%), для борьбы с пандемией все должны быть привиты (10%).

По мнению противников вакцинации мигрантов, для мигрантов прививка должна быть платной (2%) «пусть прививаются в своей стране» (1%), в первую очень надо привить всех жителей России, а уже потом граждан других стан (1%).

Поквартирный опрос проведен 23−25 июля 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Подмосковье началась вакцинация мигрантов от коронавирусной инфекции.

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