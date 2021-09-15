Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Ещё немногим более пяти тысяч жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив первую дозу антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

В настоящее время в списке участников прививочной кампании от коронавируса значится 1 млн 511,1 тыс. человек (+ 5 199 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 379,83 тыс. человек (+ 9 240 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от коронавируса минимум 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения. Однако прививочная кампания идёт недостаточно высокими темпами.