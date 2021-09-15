Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Свердловский областной суд признал виновным в убийстве из корыстных побуждений и разбое 35-летнего жителя Полевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

jackmac34 Топор

Гражданин зарубил топором свою 30-летнюю знакомую, а потом переоделся в её одежду, чтобы снять деньги с банковской карты погибшей.

Мужчина лишь частично признал свою вину. Ему дали 16 лет колонии строгого режима, виновный обязан возместить моральный вред стороне пострадавшей в размере 2 млн рублей. У убийцы были долги перед микрокредитными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области с помощью теста ДНК раскрыли дело об убийстве 17-летней давности.