Москва, 15 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не намерен уходить на самоизоляцию, поскольку он не имел контактов ни с Владимиром Путиным, ни с кем-либо ещё из заразившихся коронавирусом. Об этом он заявил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, я не был контактный», — сказал Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об уходе на самоизоляцию по причине контакта с человеком, заражённым коронавирусом.