Москва, 15 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин имеет в организме высокий титр антител к коронавирусу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Yarregion.ru Вакцинация

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«У президента по-прежнему высокий титр антител — это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в [журнале] The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации», — сказал Песков.

По его словам, в любом случае все подобные точки зрения «учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства», и эти эксперты «делают всё, что нужно в этой ситуации».