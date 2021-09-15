Москва, 15 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин работает на самоизоляции в обычном режиме — как и российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», которой привился российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Denis-pushilin.ru Вакцина «Спутник V»

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«Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме», — сказал Песков.

По его словам, эффективность «Спутника V» уже доказана, и она «весьма высокая»: «Эффективность президента Путина ещё выше».