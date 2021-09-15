Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и десять мужчин в возрасте от 35 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период жертвами COVID-19 стали 6 397 жителей Ростовской области.