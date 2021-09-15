Москва, 15 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Медики делают всё необходимое в рамках самоизоляции, к которой был вынужден прибегнуть президент РФ Владимир Путин из-за контактов с лицом, заразившимся коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин не пользуется приложением «Социальный мониторинг», предназначенным для фиксации самоизоляции гражданина РФ, поскольку «режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах».

По словам Пескова, самоизоляция Путина не приводит к сокращению его контактов, замедлению темпа рабочего графика или сужению круга общения: «По сути, это ничего не меняет».