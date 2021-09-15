Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6195 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября в регионе выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 144 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6349 человек.

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