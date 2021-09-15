Лондон, 15 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Очередной рекорд установила цена на газ в Европе, превысив в ходе торгов на бирже отметку в $950 за тысячу кубометров. Это 15 сентября следует из данных торгов лондонской брижи ICE Futures.

Цена на газ

Согласно этим данным, цена октябрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF по состоянию на 12:03 мск выросла до €79 за МВт·ч, или $964 за 1 тыс. кубометров.

При этом рост цены октябрьского фьючерса на спотовый индекс составил за утро 15 сентября 17,27%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным лондонской биржи ICE, в ходе торгов 15 сентября цена на этот вид топлива превысила $840 за 1 тыс. куб. м.