Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 15 сентября выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 419 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 162 144 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 383 человека, всего выздоровели с начала пандемии 149 600 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6195 человек. Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6349 человек.

По состоянию на 15 сентября в регионе проведено 3 541 271 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6739 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 232,8.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 15 сентября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.