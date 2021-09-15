Варшава, 15 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 15 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 767 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умер 21 человек, 12 из которых болели сопутствующими хроническими заболеваниями. Это самый высокий показатель с мая текущего года, когда в стране была на исходе третья волна пандемии.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 895 223 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 454. В больницах Польши по состоянию на 15 сентября находятся 823 пациента с COVID-19, из них 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что страна находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.