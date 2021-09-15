Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 461 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 сентября. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (187) и Новочеркасске (десять). Почти 19% заразившихся — люди старше 66 лет, более 12% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 131 510 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 114 108 пациентов.