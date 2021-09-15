Симферополь, 15 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Союзники Украины договорились о преследовании российских граждан, которые помогали вступлению Крыма в состав РФ. Об этом руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил 15 сентября РИА Новости.

President.gov.ua Участники саммита «Крымская платформа»

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились <…> преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», — сказал Молохов, напомнив о международном саммите, который прошёл на Украине 23 августа.

Он добавил, что преследовать могут тех, кто попал в списки украинского сайта «Миротворец». Администрация этого ресурса незаконно публикует личные данные жителей Крыма, республик Донбасса и других людей, которых на Украине считают «изменниками».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Праге задержали российского гражданина Александра Франчетти, который активно участвовал в событиях в Крыму в марте 2014 года. Ордер на его арест выдала Украина. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания задержания соотечественника.

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